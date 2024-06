MTV Miaw 2024 (Foto: MTV)

Na tarde da última segunda-feira (10), a MTV Latinoamérica divulgou a aguardada lista de indicados do MTV Miaw 2024, que acontecerá no México. A brasileira Anitta novamente marca presença na lista de indicados, recebendo 4 indicações e concorrendo com “Bota Niña” e “Bellakeo”.

Danna, Aitana, Emilia, TINI e Camilo concorrem na categoria Explosión Pop del Año. A brasileira Stéfani Bays, do “De Férias Com o Ex”, está indicada pela primeira vez e concorre na categoria Realeza del Reality.

Veja a lista de indicados do MTV MIAW 2024

ICONO MIAW

El Mariana

Nicolle Figueroa

Ricky Limón

Yeri Mua

Esen Alva

Un Tal Fredo

Chingu Amiga

Turbulence & Burrita Burrona

CREADOR DEL AÑO

Doris Jocelyn

Spreen

Alexis Omman

Melissa Navarro

Cry

Jair Sánchez

Sonrixs

Los de Ñam

TREND MÁSTER:

Dualupita

Ese Pérez

Ara y Fer

Dafne Zúñiga

Juve3DStudio

Supersayiachamp

Marian Krawstor

Gaby Meza

MIAWDIO DEL AÑO

Pedro Pedro Pedro

Traka

Llegué de la Barbería

Goku?Te refieres a Magaly Chavéz?

Me Caes Mal

Un marciano, un marciano sentado…

Saltando por Marta en su cumple

Chipi Chipi Chapa Chapa

BOMBA VIRAL

Karely Ruiz cumple sueño de fan

Error de Cartier por 200 pesos

Furor de los Ternurines

Critican a Lucero Mijares

Doris Jocelyn y trend mexa

J Balvin & Reggeatoneros Mexas

Patitos en la cabeza

FANDOM DEL AÑO

Cryboyers (Cry)

Pinkylovers (Pinky Promise)

Swifties (Taylor Swift)

Anitters (Anitta)

Lilianitas ( Lily García )

Fans de RBD

Fans de Checo Pérez

Los Furiosos

CELEBRITY CRUSH

Nicki Nicole

Cry

Bad Gyal

El Malilla

Danna

Natanael Cano

Enzo Vogrincic

Kenia Os

COUPLE GOALS

Ricardo Pérez & Susana Zavaleta

Nicolle Figueroa & Augusto Giménez

Emilio Osorio & Leslie Gallardo

Carolina Díaz & Bryan Skabeche

Zach & Dayanara

Ian Lucas & Domelipa

Aitana & Sebastián Yatra

Checo Pérez & Max Verstappen

COMEDY BOSS:

Trío de Tres

Soleon

SoyAldooo

Iram Mendiola

Ricky Limón

Dos Rayos

Wilson Alcaraz (SPITERMAN)

Juli Savioli

STYLER GRWM:

Domelipa

Aaron Mercury

Millos999

Tammy Parra

Karen Torres

Bruses

Tini

Kunno

IRL STREAMER DEL AÑO

Alana Flores

El Mariana

Staryuuki

Franco Escamilla

Kun Agüero

AriGameplays

Germán Garmendia

Aldo_Geo

TOP GAMER EXP

The Donato

ElXocas

Rivers

Missasinfonia

Roier

Spreen

Jelty

Quackity

KILLER SERIE Y PELI DEL AÑO

Mean Girls

Bebé Reno

Bridgerton S3

Saltburn

South Park: El Fin de la Obesidad

La Sociedad de la Nieve

Robot Dreams

Dune 2

AMO DEL PODCAST

Más Allá del Rosa

Par de Tres

Seis de Copas

Clase Libre

Seres Cromáticos

El Podcast del Momento

Doble G

Karime Kooler

LA PATRONA DEL AÑO

Emilia

Danna

Young Miko

Rivers

Karol G

Wendy Guevara

Dhasia Wezka

Xóchitl Gómez

REALEZA DEL REALITY

C-PHER (Solo la Más)

Queen Buenrostro (LVDLE 3)

Chingu Amiga (LOL 6)

Thali García ( La Casa de los Famosos)

Laura Bozzo (Master Chef Celebrity México)

Lucero Mijares (Juego de Voces)

Valentino (LVDLE 3)

Stéfani Bays (De Férias com o Ex Diretoria)

EPIK KISS DEL AÑO

La Divaza & Alfredo Adame

Anitta & Peso Pluma

Madonna & Tokischa

Karely Ruiz & su fan

Manuel Turizo & su mamá

La Joaqui & Luck Ra

Zendaya & Mike Faist & Josh O´Connor

Taylor Swift & Travis Kelce

EVENTO DEL AÑO

La Velada del Año

Mañana Será Bonito Latam Tour

Final Kings League

Rels B colapsa CDMX

Madonna en Río

Soy Rebelde Tour

El Regreso de CD9

The Eras Tour

ARTISTA MIAW

Young Miko

Peso Pluma

FEID

Danna

Natanael Cano

Karol G

Fuerza Regida

Bizarrap

HIMNO VIRAL

La Diabla – Xavi

Darell – Lollipop

Patadas de Ahogado – Latin Mafia, Humbe

LALA – Myke Towers

Gata Only – FloyyMenor, Cris MJ

Ride or Die, Pt.2 – Sevdaliza, Villano Antillano, Tokischa

Harley Quinn – Fuerza Regida, Marshmello

B de Bellako – El Malilla, Yeyo, Dj Rockwel Mx

ARTISTA EN LA MIRA

Los Esquivel

Delilah

Sofía Castro

Nsqk

Emjay

El Bogueto

Pink Pablo

Elena Rose

ARTISTA + BELICÓN

Fuerza Regida

Natanael Cano

Gabito Ballesteros

Junior H

Xavi

Chino Pacas

Peso Pluma

Marca Registrada

ARTISTA + FLOW

Rels B

Young Miko

Charles Ans

Trueno

La Joaqui

Duki

Nicki Nicole

Yandel

BELLAKEO SUPREMO

Fecha – FEID, Yandel

Bellakeo – Peso Pluma, Anitta

Offline – Young Miko, FEID

La Falda – Myke Towers

QLONA – Karol G, Peso Pluma

Línea del Perreo – Yeri Mua, Uzielito Mix, El Jordan 23, DJ Kire

Bota Niña – Bad Gyal, Anitta

Gata Only – FloyyMenor, Cris MJ

JUNTE DEL AÑO

Latin Mafia, Humbe – Patadas de Ahogado

Bizarrap, Young Miko – BZRP Music Sessions #58

Belinda, Natanael Cano – 300 Noches

Aitana, Danna – AQYNE

Young Miko, FEID – Offline

Gabito Ballesteros, Natanael Cano – El Boss

Kali Uchis, Peso Pluma – Igual Que Un Ángel

Natanael Cano & Oscar Maydon – Madonna

VIDEO DEL AÑO

Karol G, Tiesto – Contigo

Danna – Atari

Belinda – Cactus

Shakira, Fuerza Regida – El Jefe

Bad Bunny – No Me Quiero Casar

Young Miko – Curita

Residente, Silvia Pérez Cruz, Penélope Cruz – 313

Siddhartha ft Leiva – Nada Por Hecho

EXPLOSIÓN POP DEL AÑO

Danna

Emilia

Humbe

Tini

Lagos

Aitana

Danny Ocean

Camilo

REGGAETOÑERO DEL AÑO

Bellakath

El Malilla

El Bogueto

Yng Lvcas

Yeri Mua

Ghetto Kids

Yeyo

Uzielito Mix

ARTISTA CRACK DEL AÑO

Bad Gyal

El Malilla

Latin Mafia

Milo J

Michelle Maciel

Gabito Ballesteros

Xavi

Emilia

