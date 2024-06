A estreia da Polônia na Eurocopa terá um desfalque importante. O atacante Robert Lewandowski não poderá participar do jogo devido a uma lesão muscular no bíceps femoral. A Federação Polonesa de Futebol confirmou a ausência do jogador nesta terça-feira (11), deixando a equipe sem seu principal jogador para a partida de estreia. Lewandowski sofreu a lesão durante um amistoso contra a Turquia, que servia de preparação para a Eurocopa. Mesmo com a vitória por 2 a 1, o atacante precisou deixar o campo mais cedo devido às dores musculares. Com isso, ele não estará disponível para o jogo contra a Holanda no próximo domingo. O técnico Jacek Jaroszewski afirmou que a equipe está trabalhando para que Lewandowski possa retornar para a segunda partida da fase de grupos, contra a Áustria.

Além do atacante, outros jogadores também estão com problemas físicos. O defensor Pawel Dawidowicz teve uma distensão no músculo quadríceps, enquanto o atacante Karol Swiderski sofreu uma entorse no tornozelo. Após o tratamento, ambos os jogadores devem retornar aos treinos em um prazo de três a quatro dias. O treinador evitou confirmar a presença dos dois jogadores na partida de estreia, mas está otimista quanto à recuperação de Lewandowski para os próximos jogos da competição. A Eurocopa terá início nesta sexta-feira (14), na Alemanha, com a Polônia enfrentando desafios sem seu principal astro em campo.

Publicado por Luisa Cardoso

