O Ministério Público do Amazonas (MP-AM), por meio do Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e apoio da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), realizou a Operação Jogo Marcado, que cumpriu mandados de prisões, na manhã desta quarta-feira (03/07), em Manaus e Curitiba.

A ação visa desmantelar um esquema de fraude em licitação envolvendo um grupo familiar, em conluio com servidores públicos, em unidade de saúde pública do Estado.

‘Jogada Ensaiada’

No ano passado, o MPAM deflagrou Operação Jogada Ensaiada para esarticular esquema criminoso de fraude em licitação cometidos no Hospital 28 de Agosto. Na ocasião, três pessoas foram presas.

Agentes do Gaeco e da PC-AM estiveram na unidade hospitalar, no dia 26 de junho de 2023, recolhendo computadores, HDs, celulares e outros materiais. Foram presos: o empresário Henrique Barbosa e a sua companheira, Júlia Marquês; que é diretora da unidade hospitalar; e a diretora-financeira do hospital, Querciane Alves.

A operação visava desarticular esquema criminoso envolvendo fraude em licitação, corrupção e lavagem de dinheiro, com a participação de agentes públicos e empresários. Investigações iniciais apontam que houve repasse de valores aos gestores da unidade hospitalar utilizando a intermediação de uma empresa de gestão esportiva.

Em um desdobramento da operação, em março deste ano, o Gaeco identificou contratações ilegais e fraudes em licitações no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. De acordo com o MPAM, a operação teve por objetivo o cumprimento de dez mandados de busca e apreensão domiciliar, pessoal e veicular.

A Justiça determinou, ainda, o sequestro e a indisponibilidade de bens dos envolvidos até o limite de R$ 1,8 milhão. Os nomes dos investigados e locais onde os mandados foram cumpridos não foram divulgados.