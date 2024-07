O sul-africano Jacques Freitag, campeão do mundo de salto em altura, foi encontrado morto aos 42 anos, nesta terça-feira (2). Ele estava desaparecido há duas semanas antes de, tragicamente, ter seu corpo encontrado em Pretória, África do Sul, com vários ferimentos de bala. A polícia trata o caso como assassinato. De acordo com a imprensa sul-africana, a última aparição de Freitag com vida ocorreu em 12 de junho. Desde então, estava desaparecido. Um homem teria abortado-o na casa de sua mãe, em Bronkhorstspruit durante a noite e desde então ninguém mais soube de seu paradeiro. Desde a semana passada que sua irmã, Chrissie Lewis pediu ajuda para localizá-lo. Considerado um atleta prodígio, Freitag fez parte de seleto grupo de competidores que conquistaram títulos mundiais individuais nas categorias sub-18 (em 1999), sub-20 (2000) e sênior (2003).

Nascido em Warrenton em 1982, o saltador cresceu em Gauteng e conheceu a modalidade cedo, já que sua mãe, Hendrina, era campeã nacional de salto em altura. Sua marca de 2,38m alcançada em 2005 é recorde mundial até hoje. O atleta fez sucesso com 19 anos, em 2002, ao estabelecer o primeiro recorde sul-africano no salto, com 2,37m. Em 2003, conquistou o ouro no Campeonato Mundial em Paris com 2,35 m, tornando-se o primeiro homem africano a ganhar um título mundial em evento de campo. Seis dias depois, a compatriota Hestrie Cloete venceu o evento feminino. Freitag não conseguiu avançar à final na Olimpíada de 2004, mas assombrou o planeta em 2005 ao aumentar seu recorde africano para 2,38m, marca que permanece até hoje entre atletas de seu país. Ele parou de competir em 2013.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo