Passadas 24h da parada programada para manutenção ontem (2) na Estação de Tratamento da Ponta do Ismael, que abastece mais da metade das residências em Manaus, muitos bairros da cidade continuam sem água nas torneiras, na manhã desta quarta-feira (3).

Bairros próximos da estação que fica na Compensa, na zona Oeste, como o São Jorge, Vila da Prata e a própria Compensa estavam sem água pela manhã. Outras regiões como Cachoeirinha, na zona Sul, e Praça 14, na altura do Boulevard Amazonas, registraram desabastecimento.

Mais de 200 áreas de Manaus foram afetadas pela manutenção na Ponta do Ismael. A previsão era de que os serviços, que começaram as 5h da manhã, fossem concluídos até as 17h e que abastecimento fosse normalizado em 24, mas algumas regiões poderiam ficar até 48h sem o produto devido o reservatórios precisarem atingir o nível ideal para a distribuição.

Em nota divulgada no início da noite, a empresa disse que finalizou a melhoria programada na Estação de Tratamento de Água 2, do Complexo de Produção de Água Ponta do Ismael (PDI), na Compensa. Com isso, o abastecimento nas zonas Norte e Oeste da cidade já está estariam sendo retomado.

Mas no comunicado divulgado informa ainda que ‘equipes seguem atuando em melhorias na Estação de Tratamento 1, também localizada na Ponta do Ismael, que abastece as zonas Centro-Sul e Sul de Manaus’.

Segundo a empresa, a região está recebendo uma ativação de uma nova adutora. Os serviços devem ser finalizados nas próximas horas na área.

“O serviço de água segue em recuperação e deve ser normalizado em todas as regiões da cidade no máximo em até 48 horas”, disse a empresa.

O post Vários bairros da cidade continuam sem água após parada programada em estação de tratamento apareceu primeiro em Portal Você Online.