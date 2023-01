O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) abriu uma investigação preliminar para apurar suposta prática de nepotismo no gabinete da vereadora de Manaus, Glória Carrate (PL), que é 1º secretária na mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

O extrato da portaria de abertura do procedimento preparatório 06.2023.00000004-2 foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do MP-AM de terça-feira, 17.

A investigação foi motivada por uma Notícia de Fato, a partir de uma denúncia feita na Plataforma Fala.BR, na qual Glória teria nomeado a mulher do cunhado (concunhada) Verônica Souza da Silva para o cargo de Assistente Parlamentar Comissionado.

Verônica é companheira de Ricardo Carrate, irmão do esposo da vereadora Miguel Carrate. Verônica recebe remuneração líquida (com descontos) de R$ 4.563,58, conforme consulta à folha de pagamento da verba de gabinete parlamentar. A nomeação de parentes e familiares é vedada na administração pública.

O procedimento foi aberto pelo promotor de justiça Cley Barbosa Martins, que requisitou à CMM, com urgência, cópia do Termo de Posse e Declaração de Aptidão Legal para a Posse em Cargo em Comissão ou documento similar, no qual declaram a inexistência de impedimentos para a nomeação de Verônica.

De acordo com a portaria, a denúncia deve ser apurada em 60 dias.

A reportagem do Toda Hora procurou a assessoria da vereadora. Caso seja encaminhada resposta, a matéria será atualizada.