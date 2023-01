Atenção pais que desejam matricular seus filhos na rede pública municipal de ensino!

De 20 a 23 de janeiro, a Prefeitura de Manaus abre o período de matrícula para novas vagas e novos alunos. Fique atento para o processo, simples e rápido, com condições inclusive de ser feito pelo celular.

Veja as etapas:

- Para matricular o estudante pela 1ª vez é preciso, inicialmente, realizar o cadastro no site de matrículas, no endereço https://reserva.matriculas.am.gov.br/. O cadastro é voltado para responsáveis ou alunos maiores de 18 anos.

- Com o cadastro feito, o responsável pela criança ou adolescente deve fazer a reserva da vaga, processo que acontece do dia 20 a 23 de janeiro. É neste momento em que se escolhe a unidade de ensino na qual se deseja matricular o estudante. Esta etapa do processo pode ser tanto pelo site, quanto em qualquer unidade pública de ensino.

- Com a reserva da vaga feita, o 3º passo é realizar a matrícula, de fato. Este passo precisa ser feito presencialmente, na unidade de ensino escolhida e deve ocorrer até 3 dias úteis após a reserva da vaga (passo 2).

Para matricular o novo aluno, são necessários os seguintes documentos:

Certidão de nascimento e/ou carteira de identidade;

Documento de identidade e CPF do responsável legal;

Guia de transferência do estudante (extra-rede/particular);

Comprovante de residência com CEP;

03 fotos 3x4;

Declaração de cartão de vacina atualizado;

Cartão de vacinação (cópia);

Número de telefone atual do responsável;

Documento de autorização de refúgio (em caso de estrangeiro).

Dúvidas podem ser esclarecidas na própria aba do site “Perguntas Frequentes”. Caso a resposta não seja encontrada, há o contato: gmatricula@semed.manaus.am.gov.br para os demais questionamentos.

Novo portal de matrículas

O calendário de matrículas na rede escolar é um processo que ocorre em integração com o calendário da rede estadual. Com a alta procura de pais e a maior oferta de vagas na rede municipal, optou-se por disponibilizar o processo este ano por 4 dias, a fim de se evitar sobrecarga no site e dificuldades no processo. O portal de matrículas também passou por remodelamento, tonando-se mais ágil e totalmente acessível por smartphones.

Expansão da rede

A abertura de novas vagas nas escolas do município deve-se ao processo de melhoria e expansão realizado nos dois últimos anos de gestão na rede de ensino. Além de prédios que estavam com obras inacabadas, unidades escolares também foram construídas e ampliadas, resultando na abertura de 68.950 mil novas vagas.

Então, não perca tempo. Garanta a vaga do seu filho cumprindo todas as etapas do processo. Matrículas escolares 202