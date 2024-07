O Movimento Nova Amazônia, idealizado pelo Instituto amazonense Kaizen Foundation, tem em seu calendário de implantação uma série de ações transformadoras para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Entre essas ações está o lançamento da terceira edição do Amazônia Global Summit que acontecerá em um MeetUp exclusivo para convidados nesta sexta-feira (12), das 9h às 12h, na sede da Kaizen Company, localizada no Edifício The Place, 8º andar.

Este encontro, marcará o início das atividades do Amazônia Global Summit 2024. O evento, previsto para setembro, reúne especialistas em diversos segmentos e é voltado para executivos e empreendedores de todo o Brasil que desejam alinhar suas marcas ao potencial econômico e sustentável da Amazônia.

Durante o MeetUp, será anunciada a abertura das inscrições para o Amazônia Global Summit 2024. O especialista em Transformação dos Negócios e Inovação Estratégica, Ricardo Yogui, é o palestrante convidado para o MeetUP que trará reflexões sobre como a sinergia entre inovação e tradição pode impulsionar o desenvolvimento regional.

A presidente da Kaizen Foundation e membro do Conselho do Amazônia Global Summit, Luciana Oliveira, destaca a importância do evento como uma oportunidade de unir vozes que vivem e produzem na região com as vozes mundiais, na construção do desenvolvimento amazônico.

“O Movimento Nova Amazônia reflete os valores da Kaizen Foundation. Com uma série de programas e projetos, incluindo seminários nacionais e internacionais, imersões empresariais e projetos comunitários, buscamos gerar impacto positivo na comunidade amazônica. Este MeetUp será uma amostra do potencial transformador que estamos propondo”, salienta Luciana.

Para o idealizador e membro do Conselho do Amazônia Global Summit, Vitor Raposo, o objetivo do Amazônia Global Summit é contribuir para mudar a narrativa do desenvolvimento amazônico, integrando inovação global e tradições locais para um futuro sustentável.

“Neste MeetUp que estamos organizando vamos apresentar a base inicial que precederá o grande evento em setembro”, explica Vitor.

Interessados em participar do Amazônia Global Summit e da Imersão Amazônica poderão obter mais informações no MeetUp ou acompanhar as atualizações dos eventos através das redes sociais do evento (@amazoniaglobalsummit) e no site amazoniaglobalsummit.com.br.

Movimento Nova Amazônia

Está fundamentado como um portfólio de Programas e Projetos que incluem seminários nacionais e internacionais, imersões empresariais, projetos comunitários estruturantes e educação executiva, gerando impacto na comunidade amazônica.

O movimento reúne líderes empresariais, investidores, empreendedores e especialistas de todo o mundo com objetivo de juntos inspirar e transformar a Amazônia e o mundo.

KAIZEN FOUNDATION

O Instituto fundado em Manaus é o braço de projetos socioeconômicos e ambientais da Kaisen Company e tem como ações de base o Movimento Nova Amazônia dentro outros.

O post Movimento Nova Amazônia apresenta Amazônia Global Summit apareceu primeiro em Portal Você Online.