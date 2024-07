A Arábia Saudita receberá em 2025 a primeira edição dos Jogos Olímpicos de e-Sports, que acontecerá neste país de maneira regular durante 12 anos, anunciou nesta sexta-feira o Comitê Olímpico Internacional (COI). A designação, fruto de vários meses de reflexão sobre a organização de um evento diferente dos Jogos Olímpicos clássicos, ainda precisa ser aprovada na 142ª sessão do COI, que acontecerá nos dias 23 e 24 de julho em Paris. Essa questão é apresentada como uma simples formalidade, após a qual a Arábia Saudita reforçará ainda mais seu peso no esporte mundial, onde nos últimos anos está se consolidando como sede de diferentes competições (futebol, Fórmula 1, equitação, boxe). No final do ano, o país deve ser designado como anfitrião da Copa do Mundo de 2034, para a qual é a única candidata. Outro grande evento previsto no país, criticado por questões ambientais, são os Jogos Asiáticos de Inverno de 2029 em seu complexo futurista de Neom, um projeto faraônico impulsionado pelo príncipe herdeiro, Mohammed Bin Salman, que espera diversificar a economia do país, para deixar ser tão dependente do petróleo.

Em um comunicado, o presidente do COI, Thomas Bach, aplaudiu “a grande experiência” do Comitê Olímpico Saudita em matéria de e-Sports. A Arábia Saudita conta com “mais de 23 milhões de jogadores” de e-Sports, segundo o príncipe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministro saudita dos Esportes. “O trabalho começará com a seleção de uma cidade e um local para a primeira edição dos Jogos Olímpicos de e-Sports, bem como a elaboração de um cronograma preciso para o evento, os títulos a serem incluídos, o processo de qualificação para os jogadores”, disse o COI, que convidou federações internacionais “que já lançaram uma versão eletrônica de seu esporte” para participar da futura competição.

Renovar a audiência

Ciente da controvérsia em torno da candidatura esportiva da Arábia Saudita, acusada de tentar desviar a atenção internacional de suas violações dos direitos humanos, Thomas Bach disse estar preocupado com o respeito aos “valores olímpicos”. O COI insiste no “rápido desenvolvimento” do esporte feminino saudita, em “reformas regulatórias” que garantam a representação feminina nos conselhos de administração de todas as federações esportivas e na igualdade de remuneração entre atletas masculinos e femininos que tenham sido selecionados por sua equipe nacional.

Em sua busca para conciliar a tradição com um público renovado, o COI organizou uma primeira “semana olímpica de eSports” em Singapura, em junho de 2023, e criou uma “Comissão de e-Sports”, presidida pelo francês David Lappartient e encarregada, a partir de outubro de 2023, de considerar uma competição específica. A criação de uma Olimpíada de e-Sports já vinha sendo cogitada há meses nos corredores do COI. “Não acho que vocês verão eventos de e-Sports nas Olimpíadas, mas talvez vejam os Jogos de e-Sports em breve”, disse Bach à AFP em uma entrevista em abril.

*Com informações da AFP