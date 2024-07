Mais uma vez a Zona Franca de Manaus foi traída Na Câmara que Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (10), que aprovou o texto que regulamenta a Reforma Tributária. Isto porque a maioria das vantagens para a ZFM foram retiradas do texto de regulamentação da reforma.

O texto-base foi aprovado por 336 votos favoráveis, 142 contrários e 2 abstenções. A bancada do Amazonas votou em peso contra o PLP 68/2024. Quer dizer, todos não apenas sete deputados. O deputado-pastor Silas Câmara (Cidadania) votou a favor, mesmo sabendo que o texto prejudicaria a Zona Franca de Manaus.

Mas nem tudo está perdido. O senador Omar Aziz, com o aval do presidente Lula, garante que qualquer texto que prejudicasse a ZFM seria derrubado no Senado.

— Pode assegurar: a ZFM não será prejudicada em nada. Tudo o que eles não fizeram na Câmara nós vamos fazer no Senado. O que nossos sete deputados não conseguiram, nós vamos conseguir no Senado!

Lula também garante

De acordo com Aziz, não foi só ele, mas toda a bancada do Amazonas no Senado Federal receberam aval do presidente Lula para tranquilizar o estado.

ZFM retalhada

Mas quais foram mesmo as propostas que blindavam a Zona Franca e foram retiradas do texto?

O crédito presumido para operações internas do comércio na Zona Franca foi um deles.

Na prática, isso fará com que o setor do Amazonas tenha de pagar mais impostos.

IPI dos produtos

Também foi barrada a sugestão que alterava o texto para incluir na vantagem comparativa de IPI os produtos que já tiveram projeto de implantação aprovado pela Suframa.

Vantagem comparativa

Tem mais um ponto que fere de morte a ZFM.

A cobrança do IPI, que será feita em outros estados que tenham produção competitiva com a Zona Franca.

Esses estados ficarão com alíquota de 0%a partir de 1º de janeiro de 2027 para os produtos que não tenham “efetiva” produção concorrente com a ZFM.

Sem a mudança proposta pelo Amazonas, os novos produtos fabricados na Zona Franca poderão não ter essa vantagem comparativa.

Até tu, Silas!

Que vergonha, hein deputado Silas Câmara!

Em defesa dos interesses das igrejas evangélicas votar contra a Zona Franca de Manaus, modelo que sustenta a economia do Amazonas e o emprego de milhares de trabalhadores.

30 moedas

Para isentar as igrejas evangélicas de cobrança de imposto, Silas desfechou a punhalada na Zona Franca.

Foi o único da bancada do Amazonas. Até Alberto Neto (PL), o deputado de extrema direita que sempre traiu a Zona Franca – dessa vez se redimiu.

Indiferença de David e Wilson?

O ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT), hoje pré-candidato a prefeito de Manaus, acompanhou de perto o bombardeio sobre a Zona Franca.

E lamentou indiferença do governador Wilson Lima (UB) e do prefeito David Almeida (Avante) que ignoraram a gravidade do momento.,

— ZFM sofreu ontem um revés na votação do PLP 68/2024 que regulamenta a Reforma Tributária. É inaceitável que o Governador Wilson Lima e o Prefeito David Almeida não tenham estado em Brasília para acompanhar a votação da Reforma Tributária e defender os interesses do povo de Manaus –, detonou .

Bancada lutou bravamente

Marcelo acompanhou tudo de perto e garantiu que a maior parte da nossa bancada de deputados federais lutou bravamente até os últimos segundos das negociações.

— Até o senador Omar foi para a Câmara reunir com o presidente Arthur Lira e o relator Reginaldo Lopes.

No olho do furacão

O pré-candidato a prefeito disse que foi pra Brasília, em plena campanha às eleições, porque todo político que se preza, deve lutar pelo principal modelo econômico do estado.

— Acompanhei toda a negociação e as votações de dentro do Plenário da Câmara.

Força política no Senado

Sobre as derrotas da ZFM, Marcelo alimenta a esperança de que serão revertidas no Senado.

— A bem que a matéria vai agora para o Senado e sorte do Estado que tem a força política e a capacidade de articulação dos senadores Eduardo Braga (relator) e Omar Aziz.

Lula do nosso lado

Marcelo Ramos também deposita esperanças em Lula, lembrando que o presidente Lula jamais faltou na defesa da ZFM.

— Diferente da discussão conduzida por burocratas, a decisão política final dele (Lula) sempre foi e sempre será ao lado do povo do Amazonas – disse Ramos.

Luta incessante

Convalescendo de uma cirurgia de hérnia no leito de um hospital, o superintendente da Suframa, ex-deputado federal Bosco Saraiva, reagiu à garfada na Zona Franca de Manaus, reconhecendo a batalha travada pela bancada do Amazonas e lamentou a decisão do plenário da Câmara.

— Como ex-deputado federal e ferrenho defensor da zona Franca de Manaus, louvo a luta incessante de nossa bancada de deputados ao mesmo tempo lamento a decisão da maioria da câmara na votação de ontem sobre a regulamentação da reforma tributária.

Bosco confia no Senado

Apesar da derrota no primeiro round, Bosco disse ter convicção de que nossos, sob a coordenação do Senador Omar Aziz, haverão de reverter os prejuízos e preservar intacta a nossa Zona Franca de Manaus.

Abin paralela

Nesta quinta-feira (11/7), a Polícia Federal realizou a 4ª fase da Operação Última Milha, que visa desarticular organização criminosa criada para o monitoramento ilegal de críticos ao governo Bolsonaro com produção de notícias falsas e utilizando-se de sistemas da Abin.

Na operação foram presos um militar do Exército, um agente da PF, um empresário e um ex-assessor da Secretaria de Comunicação Social do governo Bolsonaro.

O chefão das Fakes

O vereador Carlos Bolsonaro já havia sido alvo de busca e apreensão da PF na fase anterior.

A suspeita é de que assessores dele pediam informações para o ex-diretor da Abin e hoje deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) — que é próximo da família Bolsonaro.

ÚLTIMA HORA

Vida devassada – Bolsonaro ordenou que senador Omar Aziz e Marcelo Ramos fosses vigiados pela Abin

O senador Omar Aziz (PSD-AM) foi informado nesta quinta-feira (11) que seu nome estava na lista das pessoas monitoradas pela Abin paralela sob ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro. O vice-presidente da Câmara dos Deputados na legislatura passada, Marcelo Ramos (PT) também foi alvo da Abin Paralela, segundo relatório da Polícia Federal. Os investigadores apontam que Ramos foi vítima de “operações clandestinas”.

Preso preventivamente hoje, Marcelo Bomevet, que chefiou o Centro de Inteligência Nacional (CIN) da Agência Brasileira de Inteligência, enviou mensagem a Ginacarlos Rodrigues, também detido nesta quinta-feira (11/7).

— Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara. Outro vagabundo pra olhar com carinho –, escreveu Bomevet

A lista com o nomes dos monitorados foi tornada pública ontem pelo STF, que mandou prender parte do grupo responsável pelas investigação ilegal.

— Foram quatro anos de perseguição, averiguação e análise da minha vida sem nada encontrarem. Porque não devo nada! –, disse Omar.

O senador disse teve a vida devassada, foi acusado e atacado, mas permaneceu de cabeça em pé enfrentando os detratores e lutando por um Brasil e por um Amazonas melhor.

— Assim permanecerei. Uma mostra de que eu caminho do lado correto da história, dos que defendem a democracia e lutam pelo seu povo, apesar das adversidades.

ORGULHO

Guapo: o cão farejador que ficou famoso em Brumadinho é aposentado

Guapo, o cão labrador que trabalhou nas buscas em Brumadinho e Petrópolis, se aposenta e ganha homenagem merecida do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. As informações são do site

SóNotíciaBoa.

Mais que isso: o labrador chocolate não vai se separar do sargento Alex Sandro Teixeira Brum, com quem trabalhou esse tempo todo. Agora Alex será tutor permanente do Guapo.

— Ele fez parte de toda a minha vida nesse processo todo, na história do Corpo de Bombeiros Militar. Com certeza, nesse período, ele foi um grande cão que ajudou muita gente. Agora, ele vai encerrar um ciclo e é tão bom encerrar dessa maneira, festejando. Estou bem feliz e muito emocionado”, disse o sargento Brum.

VERGONHA

Goleiro Ramon Souza, do Grêmio Anápolis, foi atingido por tiro com bala de borracha disparado por um PM

Um jogo da segunda divisão do Campeonato Goiano terminou com uma cena bizarra nesta quarta-feira (10). Após o apito final entre Grêmio Anápolis e Centro Oeste, um policial disparou tiro de bala de borracha contra o goleiro Ramon Souza, do Anápolis. A cena repercutiu nas redes sociais e o clube emitiu nota de repúdio contra a ação do PM. Nas imagens é possível ver os jogadores de ambas as equipes discutindo na beirada do gramado após o término da partida. Um policial se aproxima dos atletas, e o goleiro pede para o agente abaixar a arma. Na sequência, ele efetua o disparo.

