Manaus (AM) – Uma motorista de aplicativo foi sequestrada e mantida refém dentro do porta-malas do veículo que usava para trabalhar. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (9), no bairro Japiim, na Zona Sul da capital.

Ao informar à polícia sobre o fato, a motorista relatou que atendeu uma solicitação de corrida para o endereço mencionado e ao chegar no local foi surpreendida por dois criminosos que anunciaram o assalto e posteriormente ela foi sequestrada.

Ainda conforme os relatos, a mulher foi obrigada pelos bandidos, a entrar dentro do porta-malas. A vítima falou que durante o percurso feito pelos assaltantes ela conseguiu pedir ajuda de outros motoristas parceiros que acionaram a polícia e informaram que a motorista havia sido sequestrada.

O carro da motorista de aplicativo foi interceptado por policiais da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), na avenida Tefé, no bairro Raiz.

A dupla criminosa foi presa e uma arma foi apreendida durante a ação policial. A vítima foi resgatada e conduzida para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde o caso foi registrado.

