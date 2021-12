Avalie o post

A prisão aconteceu por volta das 13h20, no Bairro Manoa, zona norte de Manaus

Manaus – Um homem, de 25 anos, foi preso com uma motocicleta roubada e uma arma de fogo, na tarde desta quarta-feira (1). A prisão aconteceu por volta das 13h20, no Bairro Manoa, zona norte de Manaus.

Foto: Divulgação

Câmeras de segurança resgistraram o suspeito circulando na área. No vídeo, o homem não usava capacete e segundo a polícia, já estava utilizando o veículo para cometer roubos nos últimos dois dias.

A moto foi encontrada e o suspeito abordado. Para a polícia, ele informou que tinha uma arma de fogo, em uma casa, no bairro Santa Etelvina, que depois foi apreendida.

O criminoso foi preso e apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A moto e a arma também foram apresentadas na unidade policial.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

