Denis Law, lendário atacante escocês e ícone do Manchester United, morreu aos 84 anos após uma batalha contra a demência. Ele foi o último membro sobrevivente da “Santíssima Trindade” do clube, composta por George Best, Sir Bobby Charlton e ele próprio. Apelidado de “O Rei” pelos torcedores, Law marcou época nos anos 1960 como símbolo de um time brilhante que conquistou títulos da Inglaterra e da Europa (incluindo a Liga dos Campeões de 1968). Entre 1962 e 1973, ele marcou 237 gols pelo United, sendo superado apenas por Charlton e Wayne Rooney na história do clube.

A trajetória de Denis Law começou no Huddersfield Town, na década de 1950, passando pelo Manchester City e pelo Torino antes de ser contratado pelo United, em 1962, por uma quantia recorde para a época. Com sua combinação de velocidade, habilidade aérea e personalidade carismática, Law rapidamente conquistou os torcedores. Em 1964, ele recebeu a Bola de Ouro, tornando-se o único escocês a conquistar o prêmio. Seus gols e estilo de celebração — com o braço direito erguido — foram marcantes e replicados por fãs em todo o Reino Unido.

Embora tenha sofrido com lesões no final da carreira, Denis Law deixou uma marca indelével na história do futebol. Ele também teve passagens pela seleção escocesa, pela qual jogou 55 vezes e manteve, junto com Kenny Dalglish, o recorde de 30 gols marcados.

Denis Law é imortalizado em Old Trafford por uma estátua que celebra a “Santíssima Trindade”. Após o anúncio de sua morte, torcedores e ex-companheiros prestaram homenagens ao jogador que, como disse o lendário técnico Matt Busby, era “o jogador mais emocionante do futebol”. Em declaração oficial, a família de Law agradeceu ao apoio e carinho que ele recebeu ao longo da vida.

