A Polícia Federal realiza desde a semana passada a Operação Desvio de Rota, com o objetivo de desarticular uma associação dedicada ao tráfico interestadual de drogas, que operava a partir de Manaus. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (17/1).

Após a prisão em flagrante de um dos envolvidos foi possível identificar um esquema estruturado que utilizava o modal aéreo para transportar substâncias ilícitas entre estados brasileiros.

As investigações apontam que o grupo criminoso atuava de maneira organizada, com divisão de tarefas entre seus integrantes, incluindo o armazenamento, transporte, e aliciamento de pessoas para atuar como transportadores das substâncias ilícitas.

Foram expedidos três mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão domiciliar pela Justiça Estadual do Amazonas, que foram cumpridos no decorrer da semana. Durante as diligências, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos, e outros materiais relevantes para a investigação.

A Polícia Federal ressalta que as investigações seguem em andamento e que novas ações poderão ser desencadeadas para a total desarticulação do grupo criminoso e identificação de outros envolvidos.

Os envolvidos poderão responder, na medida de sua culpabilidade, pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico.