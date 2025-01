O Real Madrid anunciou que Eduardo Camavinga sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, o que pode deixá-lo fora de ação por um período de até três semanas, segundo jornais da Espanha. A contusão ocorreu durante a partida em que o time venceu o Celta de Vigo por 5 a 2, resultado que garantiu a classificação do clube para as quartas de final da Copa do Rei. Embora o clube não tenha divulgado um prazo exato para a recuperação do volante, a expectativa é que ele não retorne aos gramados em breve.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Camavinga, que é considerado um jogador importante para o técnico Carlo Ancelotti, teve um desempenho irregular na partida, cometendo um erro que resultou no primeiro gol do Celta. Apesar do deslize do jogador, o Real Madrid conseguiu se recuperar e venceu a partida na prorrogação. Com essa vitória, o time se mantém na vice-liderança do Campeonato Espanhol, acumulando 43 pontos até o momento. O próximo desafio do Real Madrid será contra o Las Palmas, marcado para o próximo domingo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias