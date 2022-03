Avalie o post

Ação acontece das 8h30 às 16h e terá atendimento jurídico, exames, serviços de beleza, entre outras atividades gratuitas

Manaus – A Secretaria Municipal da Mulher Assistência Social e Cidadania (Semasc), realiza, neste sábado, 26/3, a primeira ação “Manaus Mais Cidadã”, de 2022, na escola municipal Elvira Borges, localizada no bairro Compensa 2. A atividade tem início às 8h30 e segue até as 16h.

Serão oferecidos diversos serviços à população como Cadastro Único (CadÚnico); 2ª via da Certidão de Nascimento; Carteira de Trabalho Digital; Credencial para Idoso e para Pessoas com Deficiência (PcD); cadastro para vaga de emprego; atendimento médico com clínico geral; dentista; massoterapeuta; nutricionista; fonoaudiólogo; coleta de exame para preventivo; exame de pele; teste rápido; vacinação contra o HPV na policlínica Dr. Djalma Batista (ESF-340); exame de vista; orientação do Conselho Tutelar Oeste; orientação técnica e distribuição de mudas de couve, alface e coentro; atendimento jurídico sobre direito da Família, do Consumidor, Trabalhista e Previdenciário; roda de conversa sobre os direitos da mulher e saúde mental, atendimento psicológico para pais e alunos da escola; embelezamento, esmaltação de unha, design de sobrancelhas, limpeza facial, corte de cabelo e conscientização ambiental por meio de música com os “Garis da Alegria”.

Participam do projeto “Manaus mais Cidadã” as secretarias municipais de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi); de Saúde (Semsa); de Educação (Semed); de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc); de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas); de Limpeza Urbana (Semulsp); Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU); Conselho Tutelar, além de instituições parceiras.

