Os recursos deverão ser utilizados para compra de equipamentos e para capacitação dos servidores

Brasília – Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) iniciou o repasse de R$ 722 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para os estados investirem na valorização de profissionais e no fortalecimento das instituições. Os recursos deverão ser utilizados para compra de equipamentos e para capacitação dos servidores. No dia 9 deste mês, Torres assinou portaria que estabeleceu as diretrizes das transferências para as duas áreas.

Foto: Marcelo Camargo / ABr

A última edição do Talk Show Café com Especialista de 2021, realizado pelo programa Negócio à Negócio do Sebrae Amazonas, está com suas inscrições gratuitas abertas. O evento ocorrerá online, dia 25 deste mês, às 19hs de Manaus e conta com inscrições limitadas.

O evento traz a participação especial da renomada palestrante e psicóloga Meiry Kamia, com o tema: ‘Motivações para Empreender’, ensinando como podemos desenvolver a motivação diária para os negócios.

A Secretaria-Geral da Presidência da República abriu um edital de licitação para fazer a locação de 33 veículos, com e sem motorista, para todos os estados das regiões Sul e Sudeste para o uso do governo.

Aproximações O presidente Jair Bolsonaro inaugurou, ontem, em Manama a Embaixada do Brasil no Bahrein. Esta é a primeira vez que um chefe de Estado brasileiro visita o país do Oriente Médio (Foto: Valdenio Vieira/PR)



