Assinatura dos contratos de atletas foi realizada dia 6 de novembro

Manaus – Restando apenas três semanas para a realização da 13ª edição do Amazon Talent MMA, a organização de um dos maiores eventos de lutas da região Norte segue a todo vapor. Depois das assinaturas dos contratos dos atletas, realizada no último dia 6 de novembro, no Nossa Praia Sports, localizado na Rua da Constelação de Peixes, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus, a ordem agora é focar nos combates.

Com lutas nas modalidades MMA e muay thai, o evento contará com 12 combates, entre eles disputas de cinturão. Para o organizador do Amazon Talent, o empresário Sammy Dias, esta edição trará duelos acirrados. “Teremos excelentes lutadores compondo o card, que se destacam no cenário da luta dentro e fora de Manaus, e com certeza o resultado será um show dentro do octógono. Acredito que o profissionalismo se faz cada vez mais presente entre os atletas e isso me motiva ainda mais”, destacou.

Estreando no Amazon Talent MMA, o lutador da etnia Tikuna, Ronaldo Predador, falou sobre sua participação na competição. “Eu fico muito feliz de estar aqui, é um prazer enorme poder participar deste grande evento. Estou aqui para fazer um bom trabalho e mostrar uma boa luta”, ressaltou o atleta, que teve o primeiro contato com as artes marciais mistas no município de Amaturá, distante 907 quilômetros de Manaus.

Amazon Talent MMA

Marcada para o dia 9 de dezembro, a 13ª edição do Amazon Talent MMA será realizada na quadra da Escola de Samba da Vitória Régia, localizada no bairro Praça 14 de janeiro, zona sul de Manaus. O evento será chancelado pela Comissão Atlética de Lutas (CAL).

Ingressos

Os interessados em prestigiar o evento já podem adquirir as entradas no valor de R$ 50 (cadeira) e R$ 100 (área VIP). Também poderão ser reservados mesas e camarotes. Mais Informações estão disponíveis através do número (92) 98204-2820.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

