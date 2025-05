Visuliazação: 2

O ministro das Cidades, Jader Filho, cumpre agenda no Amazonas na segunda-feira (5/5). Ele visitará três municípios: Manaus, Presidente Figueiredo e Tefé, acompanhado pelos senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB).

Em Manaus, o ministro vistoria, às 8h30, as obras do Residencial Parque das Tribos, que contará com 576 apartamentos do programa “Minha Casa, Minha Vida”.

“Nesta segunda, o ministro Jader Filho fará uma visita lá nesse empreendimento (Morar Melhor 13, 14 e 15, no Parque das Tribos) que está em estágio avançado. Ele vai visitar alguns apartamentos que já estão prontos, e um que já está mobiliado, para mostrarmos à população e ao Brasil o quanto o Amazonas e Manaus têm eficiência na execução do programa Minha Casa Minha Vida. Ele (ministro) quer mostrar que é possível acreditar neste projeto”, afirmou Eduardo Braga.

Em seguida, entrega 400 unidades habitacionais do Residencial Vale das Nascentes, em Presidente Figueiredo (a 90 quilômetros de Manaus). As casas foram construídas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), com investimento de quase R$ 35 milhões.

A agenda será finalizada em Tefé (a 520 quilômetros de Manaus) com a assinatura da autorização para a construção de mais 400 moradias no Residencial Nova Tefé I, II e III.