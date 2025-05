Visuliazação: 4

A Uninorte realiza a Feira de Trabalhabilidade na segunda-feira (5/5) no campus Centro e na terça-feira (6/5) nos campus Djalma Batista e Cidade Nova, das 8h30 às 12h e das 18h30 às 22h.

A ação tem como principal objetivo conectar estudantes e público externo a oportunidades reais de estágio, emprego e capacitação profissional.

Mais de 30 empresas parceiras já confirmaram presença neste grande evento, entre elas: Pravaler, CDL Manaus, Sebrae, Minds Idiomas, Dunorte Distribuidora, Talp, Estágios e RH, Inovar RH, Grupo Info, CIEE, entre outras. As organizações estão disponíveis para interagir diretamente com os estudantes e o público externo, oferecendo vagas de estágio, emprego e programas de desenvolvimento profissional.

De acordo com a coordenadora do curso de Administração da Uninorte e organizadora do evento, Pamella Felisberto, essa iniciativa representa um passo fundamental na trajetória profissional dos alunos.

“Esse evento é um marco para a Instituição. Nosso objetivo é proporcionar aos alunos um ambiente rico em conexões e aprendizados, onde eles possam se preparar de forma estratégica para o mercado de trabalho. Além de promover vagas e capacitações, o evento fortalece o networking e cria pontes reais entre o Centro Universitário, as empresas e a comunidade. Queremos transformar a Feira em uma referência na cidade de Manaus”, destaca Pamella.

O evento é gratuito e aberto a comunidade em geral. A expectativa é que centenas de pessoas participem ativamente das atividades durante os dois dias, nos campus da Uninorte.

Também faz parte da programação o Peixe 30. O aplicativo propõe uma abordagem inovadora para apresentar sua carreira em apenas 30 segundos, assim como palestras de habilidades socioemocionais, como se portar na entrevista em relação as suas emoções, entre outras atividades.