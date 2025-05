Visuliazação: 0

Das 968 atuações por infrações no trânsito de Manaus no feriado do Dia do Trabalhador,na quinta-feira (1º), 51 foram por embriaguez ao volante. A fiscalização ocorreu também em trechos das rodovias AM-010 e AM-070.

As infrações cometidas por motociclistas incluem ausência de capacete (123), calçado inapropriado (50), falta de Carteira Nacional de Habilitação (48). Entre os motoristas, as infrações foram: dirigir sem CNH (24), veículo sem placa (23), CNH vencida (20), carro com descarga livre (18), passageiro sem cinto de segurança (16), veículo com lotação excedente (15) e outros em mau estado de conservação.

Conforme o coordenador de Fiscalização de Trânsito do Detran-AM, Arthur Cruz, a operação teve como objetivo aumentar a segurança nas vias e reduzir acidentes provocados por imprudência. “Essas irregularidades, principalmente pessoas não habilitadas, figuram como as principais causas de acidente de trânsito na cidade de Manaus e no Brasil inteiro”, disse Arthur Cruz.

Pela legislação atual, dirigir alcoolizado com resultado igual ou superior a 0,05 mg/L no teste do bafômetro configura infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70, suspensão da CNH por um ano e retenção do veículo. Se o índice for a partir de 0,34 mg/L, o condutor também responde criminalmente

