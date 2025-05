Visuliazação: 0

Sete pessoas foram resgatadas, entre elas uma criança, após colisão entre dois carros no cruzamento entre a rua Jorge Veiga e a Avenida Eldorado, no Conjunto Eldorado, no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus, na noite desta sexta-feira (2/5).

Segundo informações de testemunhas, um carro modelo Renault Sandero trafegava pela Rua Jorge Veiga, sentido Bola do Eldorado. Ao chegar ao cruzamento com a Avenida Eldorado, um Volkswagen Fox tentou atravessar a via sem respeitar a preferência.

Com a aproximação do Sandero, a motorista do Fox tentou desviar, mas perdeu o controle da direção do carro, provocando o capotamento do veículo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para prestar socorro às vítimas.

Segundo o CBMAM, uma criança e seis adultos foram socorridos pelo Samu.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para organizar o trânsito que ficou lento.