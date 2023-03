Um homem de naturalidade mexicana foi preso após ser flagrado com drogas escondidas dentro de uma cadeira de rodas elétrica no Aeroporto Internacional de Tabatinga (a 1,1 quilômetros de Manaus). A ação aconteceu na segunda-feira (20).

De acordo com a Polícia Federal, aproximadamente 15 quilos de substância análoga à pasta base de cocaína estavam escondidos dentro do revestimento do assento de uma cadeira de rodas elétrica.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da PF no município. Foi instaurado inquérito policial para verificação da procedência da droga. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena prevista pode chegar a 15 anos de reclusão além de multa.