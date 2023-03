A Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) acionou, na terça-feira (21), a Justiça Estadual para barrar as obras de adaptação do Terminal de Integração 6, no bairro Lago Azul, zona Norte, na nova Rodoviária de Manaus. O pedido tem caráter de urgência.

Na ação, o defensor público Carlos Almeida Filho afirma que a prefeitura de Manaus não realizou um estudo sobre a área onde será instalada a nova rodoviária e nem ouviu os comerciantes, taxistas e motoristas de aplicativos que serão afetados com a mudança.

Outro argumento da DPE-AM é que não há informações sobre a conexão da nova rodoviária com outras linhas do transporte público. O órgão lembra que o T6, construído na gestão de Arthur Neto ao custo de R$ 16 milhões, ficou sem uso por mais de um ano antes de ser desativado, sob a justificativa de que estaria “no lugar errado”.

"Há preocupação razoável, então, sobre a viabilidade de transporte dos usuários da rodoviária para as demais zonas da capital", diz a DPE-AM na ação.

Obras

As obras para adaptar o T6 em Terminal Rodoviário custarão R$ 13,6 milhões, conforme resultado da licitação publicado no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 14 deste mês. Conforme a prefeitura, a empresa CMA Construtora apresentou a melhor proposta e foi escolhida.

A mesma empresa irá construir, por R$ 15,8 milhões, o Terminal de Integração 7, que ficará localizado na avenida Torquato Tapajós, esquina com avenida do Turismo, bairro Santa Etelvina, próximo ao complexo viário Lydia da Eira Corrêa. Dos R$ 29,4 milhões que serão pagos à construtora, R$ 27 milhões serão repassados pelo Governo do Amazonas após convênio com a prefeitura.