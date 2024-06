Lionel Andrés Messi completa 37 anos de idade nesta segunda-feira (24). Nascido em Rosário, na Argentina, o maior campeão da Bola de Ouro (2009, 2010, 2011,2012, 2015, 2019, 2021, 2023) ingressou no Newell’s Old Boys aos 6 anos de idade, onde chamou a atenção do River Plate, de Buenos Aires. Mas foi para a Espanha que o pai, Jorge Messi, o levou, pela facilidade de estadia, já que haviam parentes que moravam na Catalunha. No dia 14 de dezembro de 2000, Carles Rexach, na época diretor de futebol do Barcelona, improvisou em um guardanapo o primeiro contrato que o atleta assinaria, com apenas 13 anos. Pelo clube, Messi entrou em campo 778 vezes, marcando 672 gols e distribuindo 303 assistências para seus companheiros ao longo de 17 anos. Entre os títulos de maior destaque, o argentino conquistou 10 taças de LaLiga (primeira divisão espanhola), 7 Copas do Rei, 4 Champions League e 3 Supercopas da UEFA.

Por conta de uma crise financeira, o Barcelona não renovou o contrato com o jogador, que se despediu no dia 8 de agosto de 2021, durante uma coletiva de imprensa. Não demorou muito para que o Paris Saint-Germain, da França, tirasse do papel a ideia de montar um dos maiores trios de ataque do século 21. No dia 10 de agosto do mesmo ano, Messi foi apresentado no Parque dos Príncipes, ao lado do presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi. No clube da capital francesa, “La Pulga” disputou 75 jogos, fez 32 gols e 35 assistências, além de conquistar uma Ligue 1 (primeira divisão francesa) e uma Supercopa da França.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

#SaludoAlbiceleste ¡Feliz cumple, capitán! pic.twitter.com/aIwknhob9Y — Selección Argentina (@Argentina) June 24, 2024

Sem muito sucesso no PSG, que é conhecido pelo ambicioso, mas desestruturado planejamento esportivo, Messi foi anunciado no Inter Miami, dos Estados Unidos, no dia 7 de junho de 2023, com um contrato válido até o fim de 2025. Fundado em 2018, o clube presidido por David Beckcham lidera a Conferência Leste da Major League Soccer, campeonato disputado como a NBA, onde os mais bem classificados de cada conferência avançam para a fase de playoffs. Hoje, Messi se prepara para o segundo jogo da Copa América, que será disputado nesta terça-feira (25), contra o Chile, às 22h (de Brasília).

Títulos pela Argentina:

Seleção principal: Copa América 2021, Finalíssima 2022 e Copa do Mundo 2022

Sub-20: Copa do Mundo 2005

Olimpíadas: Medalha de Ouro nos Jogos de Pequim, em 2008