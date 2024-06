Responsável pela formação da Comissão Julgadora do 57º Festival Folclórico de Parintins, a Prefeitura torna público a lista de jurados que irão avaliar o evento folclórico. A Comissão Julgadora será presidida por Beto Brandão, cientista social, filósofo e administrador com pós-graduação em Antropologia, Etnologia Indígena, Música e Artes Visuais, com experiência de 18 anos como jurado na Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (LIGA SP) e 22 anos como jurado do Grupo Especial da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA RJ).

A Comissão Julgadora do Festival Folclórico de Parintins 2024 é composta por 10 membros: 1 presidente, 3 jurados do Bloco A, 3 jurados do Bloco B e 3 jurados do Bloco C.

Os membros da Comissão Julgadora são especializados em música, dança, antropologia, arte-educação, teatro, literatura, história, produção musical, cultura afro, cultura indígena e outras áreas.

Confira a lista com os nomes dos jurados do 57º Festival Folclórico de Parintins CLICANDO AQUI.