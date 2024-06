Um homem ainda não identificado foi preso após tentar matar a própria esposa. O caso aconteceu no município de Canutama, no interior do Amazonas. As informações são do AM Post.

A vítima contou para a polícia que o suspeito lhe atacou com a faca, mas não conseguiu lhe atingir. Furioso, ele pegou uma espingarda, fez disparos na direção da casa de vizinhos e em seguida ameaçou atirar nela.

A mulher correu para a casa de uma filha, de 27 anos, que acionou a PM e o pai foi preso.

Durante a revista na casa, os militares encontraram perfurações de faca em vários objetos, inclusive na geladeira, desferidas durante a tentativa de feminicídio.