O governador do Amazonas, Wilson Lima, decretou ponto facultativo no serviço público estadual na sexta-feira (28). A folga é referente ao primeiro dia do Festival Folclórico de Parintins.

Segundo o governo, a paralisação dos serviços públicos foi solicitada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus. A entidade alega que a folga reduzirá o impacto que o deslocamento de parte da população ao município causa na atividade comercial na capital.

Serão mantidos os serviços essenciais. Na educação, a secretaria estadual deverá decidir sobre compensação do dia sem aula.

