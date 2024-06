O Fluminense anunciou nesta segunda-feira (24) a demissão do técnico Fernando Diniz. A decisão foi tomada após uma reunião entre a diretoria do clube e o treinador, um dia depois da derrota para o Flamengo no Maracanã, que manteve o Tricolor carioca na lanterna do Campeonato Brasileiro. Com apenas uma vitória em 11 jogos, este é o pior início do Flu na era dos pontos corridos. Diniz, de 50 anos, foi desligado do clube 32 dias após ter seu contrato renovado até o final de 2025. Durante sua segunda passagem pelo Fluminense, que começou em abril de 2022, ele conquistou títulos importantes, incluindo a inédita Copa Libertadores em 2023 e a Recopa Sul-Americana em 2024. No total, ele comandou o time em 188 jogos, com 91 vitórias, 41 empates e 56 derrotas.

A diretoria do Fluminense destacou em nota oficial que Diniz deixa um legado significativo, não só pelos títulos conquistados, mas também pelo trabalho bem-sucedido e pela “visão humanística do futebol”. O clube agradeceu ao treinador pelos ensinamentos e desejaram sucesso em sua carreira futura. Com a saída de Diniz, o auxiliar técnico Marcão assumirá interinamente o comando da equipe na próxima partida, contra o Vitória, quinta-feira (27), no Maracanã. A decisão de demitir Diniz foi baseada não apenas nos resultados recentes, mas também no desempenho da equipe, que foi amplamente dominada pelos adversários nos últimos jogos. Diniz admitiu um relaxamento após as conquistas da Libertadores e da Recopa, o que contribuiu para a má fase atual. O Tricolor também destacou a necessidade de união entre os torcedores e o clube para superar o momento difícil e retomar o caminho das vitórias.

Veja o comunicado publicado pelo Fluminense

O técnico Fernando Diniz deixou o comando do Fluminense FC nesta segunda-feira. Diniz deixa como legado desta sua passagem não somente alguns dos títulos mais importantes da história de nosso clube, conquistados em 2023 e 2024, mas também o legado de um trabalho muito… pic.twitter.com/qzCMZr4QsB — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 24, 2024

Felipe Cerqueira

