Durante o programa de rádio “Eu Amo Parintins”, em cadeia nas emissoras Alvorada, Boas Novas, Clube e Tiradentes, neste sábado, 11 de janeiro, o prefeito Mateus Assayag fez a seguinte afirmação: “vamos fazer o melhor carnaval do estado do Amazonas”.

O Carnailha e o Carnaboi se consolidam como grandes eventos de massa de Parintins e Mateus Assayag anuncia novos investimentos para que os dois eventos se tornem cada vez mais produtos turísticos propulsores da economia do município.

“O Carnailha é um cartão de visita de Parintins, o Carnaboi alavancou o evento e hoje nós temos o melhor carnaval do Estado do Amazonas. Já estamos programando novidades tanto na estrutura física, quanto nas três noites de festa”, anunciou o prefeito, ao lado da vice-prefeita, Vanessa Gonçalves.

Uma reunião com a diretoria da Liga dos Blocos e com os dirigentes de blocos será marcada nos próximos dias para tratar de uma nova formatação, especialmente, para a segunda noite, sem perder a essência do carnaval.

O prefeito avalia que é importante “dar um novo gás, uma arejada, para tornar o evento ainda mais atrativo”. “A primeira noite dos blocos irreverentes é excelente e na terça-feira permanece o Carnaboi, que foi uma novidade introduzida pelo prefeito Bi Garcia e alavancou o Carnailha”, lembrou.

Assayag ressaltou que o turismo é uma das prioridades de sua gestão e o Carnailha um dos principais produtos turísticos, depois do Festival Folclórico. “Queremos atrair mais pessoas para vir brincar o carnaval em Parintins e, que além da festa, da alegria, da felicidade e da diversão, a gente possa aquecer a economia cada vez mais e gerar emprego e renda em todos os segmentos”, argumentou.

Um dos pontos altos do carnaval de Parintins é a valorização dos talentos da terra do folclore, gerando oportunidades e renda para artesãos, costureiras, autônomos, ambulantes e o trade turístico. A festa é destaque em todo o estado, sendo considerado um dos carnavais mais animados da região.