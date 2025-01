O Grupo Literatus Educacional comemora seus 34 anos com a 10ª edição da Corrida da Água. As inscrições para o evento, que acontecerá no dia 30 de março, iniciaram nesta quinta-feira (9). As categorias são: masculino e feminino individual, acima dos 60 anos, cadeirantes e deficientes visuais.

A presidente do Grupo Literatus, Elaine Saldanha, destaca que a expectativa da organização do evento é reunir cerca de dois mil atletas amadores e profissionais. “A Corrida da Água já faz parte do calendário dos fãs da modalidade e, a cada ano, observamos o aumento de adeptos. Isso não é à toa, a corrida é um esporte democrático, acessível e com inúmeros benefícios para o corpo e a mente”, destaca.

Com o tema “A Saúde que Nos Move”, a corrida reforça o compromisso do Literatus, sustentabilidade, responsabilidade social e a saúde. Segundo Sandro Pacheco, coordenador de marketing do Grupo Literatus, o evento é uma forma de unir esporte e educação ambiental. “O nosso principal objetivo é continuar lutando pela preservação desse bem tão valioso que é a água e disseminar a importância da saúde e bem-estar das pessoas. Por meio da Corrida da Água, conseguimos atingir esse objetivo de preservação ambiental e promoção da qualidade de vida para a sociedade em geral”, afirmou.

Esta edição especial também celebra o papel do Grupo Literatus no mercado amazonense, ao longo de mais de três décadas. “Durante a Corrida da Água, comemoramos também o aniversário da instituição, que é um marco na nossa trajetória de impacto positivo na região”, completou Pacheco.

Detalhes do evento

As inscrições para a corrida seguem até o dia 24 de março, por meio do site www.ticketsports.com.br, ao preço de R$ 120,00. O kit do atleta estará disponível a partir do dia 22 de março para retirada em local ainda a definir. Sacola, camiseta oficial da prova, copo personalizado, número de peito, além de brindes, estão entre os itens que todos os inscritos receberão. Além disso, os participantes também terão direito ao chip descartável, que é obrigatório aos inscritos para cronometrar o tempo de corrida.

No dia 30 de março, assim como nas edições anteriores, a Corrida da Água contará com uma mega estrutura, que inclui guarda-volumes, banheiros químicos e postos de hidratação com água mineral, tudo para oferecer maior conforto e segurança aos participantes.

A largada da corrida está programada para acontecer às 6h, na Avenida Governador José Lindoso, mais conhecida como Avenida das Torres, na zona Norte de Manaus. Todos os corredores que concluírem a prova ganharão medalha de participação, enquanto aqueles que subirem ao pódio no primeiro, segundo e terceiro lugar de cada categoria serão premiados com troféus.

A organização é da Endurance Sports Consulting, com apoio de empresas parceiras como Bemol, MRA Advogados e Empório Demasi. O evento também alinha-se à missão do Literatus de promover educação, sustentabilidade e bem-estar social. A Corrida da Água 2025 terá seu resultado publicado no site oficial do evento: www.endurancemanaus.com.br.