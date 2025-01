Nesta terça-feira (14), o Amazonas conhecerá a representante do Estado no concurso Miss Brasil Universe 2025. O evento está marcado para acontecer às 19h no Restaurante Caxiri, no Centro de Manaus, e contará com a presença de personalidades, empresários, políticos e imprensa.

A miss receberá a faixa e a coroa diretamente da coordenação nacional do Miss Universe.

“Durante o jantar de aclamação, vamos celebrar essa nossa representante da beleza amazônida. Depois, ela segue para São Paulo, onde concorrerá ao título de Miss Universe Brasil, levando consigo todo o orgulho e a representatividade do nosso estado”, informa a organização do evento, que já distribuiu os convites.

Mas quem será a representante do Amazonas? A coordenação mantém o mistério. “A nova Miss Universe Amazonas 2025 é muito mais que um rostinho bonito. É uma mulher inteligente, elegante e que representa a mulher amazonense em toda a sua força e essência! Psicóloga, super engajada em causas sociais, ela já faz um trabalho incrível há anos ajudando quem precisa”, informam.

Calendário

A edição do Miss Universe Brasil 2025 já tem data e também novidades. Assim como no ano passado, o evento será realizado em São Paulo. O confinamento das candidatas começará no dia 8 de fevereiro, a preliminar será no dia 12 e a grande final e coroação, no dia 13.

Gerson Antonelli, CEO do Miss Universe Brasil, disse por meio de redes sociais que antecipação da fase nacional é para ter tempo de melhor preparar a representante brasileira para a etapa mundial do concurso de beleza, que acontece no fim deste ano.

“Cada segundo extra será investido em lapidar talentos, fortalecer habilidades e garantir que a próxima Miss Universe Brasil esteja pronta para alcançar o topo”, diz trecho do comunicado sobre a mudança de cronograma.

Ele, frisa que o grande objetivo é conquistar a terceira coroa do Miss Universe para o Brasil, feito apenas por Iêda Maria Vargas (1963) e Martha Vasconcellos (1968).

Para isso, a organização optou por antecipar a escolha da representante brasileira com o objetivo de ter mais tempo de preparação para a etapa mundial da competição.

