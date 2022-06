5/5 - (2 votes)

A Marinha do Brasil em parceria com a Prefeitura Municipal de Barcelos, realizaram o mutirão de oftalmologia humanitária que aconteceu de 31/05 à 01/06 no Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) Soares de Meirelles em frente a Igreja Matriz com consultas oftalmológicas e entrega de óculos e no Hospital Geral de Barcelos com cirurgias de Cataratas e cirurgias de Pterígio (Carne Crescida).

O Prefeito de Barcelos Edson Mendes e a primeira-dama Márcia Sá estiveram presentes nesta importante ação que levou saúde e qualidade de vida ao povo barcelense.

"Nossa Mariuá foi contemplada com 1.200 óculos e mais de 100 cirurgias de carne crescida e catarata, graças àquelas pessoas diferenciadas, que vivem em função do bem estar dos mais necessitados. Barcelos agradece a Marinha do Brasil, Drs. Jacob Cohen, Marcos Cohen, Rubens Belfort, Walton Nosé, Ricardo Nosé, Karlysson Alves, Fábio Almeida, Jean Jankovisk, Anna Jankov e toda equipe envolvida nas operações. Orgulho do trabalho realizado pelas Secretarias de Saúde e Transportes: vocês são 10. Equipe do HGB sempre presente. Que Nosso Senhor os abençoe". Finalizou o Prefeito Edson Mendes.



Fotos: Wellington Mello/Comunicação

Texto: Frank Garcia/Comunicação

CONFIRA AS IMAGENS: