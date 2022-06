5/5 - (3 votes)

Roniele da Silva Araújo, 26 anos, morador da Comunidade de Elesbão no Rio Aracá no município de Barcelos AM, estava desaparecido há cinco dias perdido na mata.

De acordo com informações da equipe de resgate, Roniele saiu fora da sua rota habitual ao tentar buscar os cachorros para caçar porcos. Percebendo que estava perdido, tentou ir em direção a Comunidade vizinha de Romão se perdeu ainda mais.

As equipes da Guarda Municipal e do Exército Brasileiro foram chamados e se deslocaram até o local, fizeram buscas dentro da mata e ao longo do rio com sinalização sonora (foguetes). Ouvindo os foguetes, Roniele andou em direção a equipe de busca, sendo encontrado às11h30 desta manha de quarta-feira.

A equipe de busca informou que Roniele foi encontrado lúcido e fisicamente bem, pois relatou que havia matado um porco e estava se alimentando da carne do animal.

O Rapaz foi entregue aos familiares e a equipe de busca retornou para Barcelos às 12h35. Participaram da missão os seguintes guerreiros: Da GCM, Guarda França, Guarda Fragozo e Guarda Santos. Do Exercito: Sargento Nogueira, Soldado dos Santos e Soldado Rodrigues.