Mais uma tentativa de greve do Sindicato dos Rodoviários de Manaus foi descartada após reunião na terça-feira (31) entre o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e a categoria.

Os Rodoviários haviam anunciado greve para a próxima segunda-feira (6) caso não houvesse acordo por reajuste salarial.

Em resposta a solicitação do BNC Amazonas, o IMMU comunicou em nota sobre o acerto entre as partes para evitar qualquer paralisação do transporte público de Manaus.

Confira a nota:

NOTA SOBRE AMEAÇA DE PARALISAÇÃOCom a supervisão da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e seu presidente Paulo Henrique Martins, na tarde desta terça-feira, 31/05, ocorreu reunião entre o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus onde foi acertado em definitivo a Convenção Coletiva de Trabalho do ano de 2022/2023. Fica descartada, desta forma, qualquer tipo de rumores sobre paralização na cidade.As partes acordaram, assinaram e já está sendo depositado o respectivo documento a CCT na Delegacia Regional do Trabalho conforme manda a lei.