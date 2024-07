As vereadoras somaram forças para caminhar juntas nas eleições 2024 com o objetivo de colocar Parintins na rota do desenvolvimento do século XXI. Márcia Baranda é pré-candidata à reeleição para continuar autuando como forte liderança na Câmara Municipal e Brena Dianná, concorre à Prefeitura de Parintins, para colocar em prática projetos com foco em melhorias nos setores da saúde, educação, infraestrutura, lazer, cultura, turismo e atendimento às demandas das comunidades rurais. A parceria foi aprovada pelos apoiadores, reunidos, nesta quinta-feira à noite (18/07), numa grande roda de conversa.

Márcia e Brena

Márcia Baranda, conhecida e respeitada no município pela atuação no setor cultural, ações sociais e por ter voz firme na defesa dos interesses da população, abriu o encontro falando sobre a união de forças. “Momento especial com nossos amigos que fazem parte da nossa trajetória e ao lado da nossa pré-candidata Brena Dianná. Com muita garra e união, seguimos firmes na luta por um futuro melhor para Parintins. Estamos com você, minha pré-candidata Brena Dianná”, declarou Márcia Baranda ao som vibrante das palmas.

Brena Dianná

A pré-candidata agradeceu o apoio vital para que as demandas do povo sejam, enfim, priorizadas pela administração municipal. Sendo vereadoras de oposição, Márcia e Brena enfrentaram forte resistência por parte da base aliada do prefeito, tendo grande parte de seus projetos de lei rejeitados, mesmo sendo de fundamental importância para o bem-estar de Parintins.

“Queremos construir uma Parintins onde todos tenham voz e vez, onde os serviços públicos sejam de qualidade e acessíveis a todos. Nosso compromisso é com cada cidadão parintinense e nossa missão é de trabalhar, incansavelmente, para melhorar a vida de cada um e vocês”, garantiu Brena Dianná.