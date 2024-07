O Portal de Vagas da Sólides, empresa de tecnologia líder no país em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil, anuncia mais de 350 vagas de emprego em Manaus e cidades da região metropolitana. Essas oportunidades são disponibilizadas por diversas empresas parceiras da Sólides.

As vagas abrangem várias áreas de atuação, incluindo opções de trabalho presencial, híbrido e remoto, além de diferentes níveis de senioridade. Também estão disponíveis vagas afirmativas. Interessados podem acessar as oportunidades através deste link.

“O Portal de Vagas da Sólides tem se destacado como uma ferramenta essencial para conectar talentos às melhores oportunidades no mercado de trabalho. Nosso compromisso é continuar facilitando o acesso ao emprego e apoiando o crescimento profissional de milhares de brasileiros. Convidamos todos os interessados a explorar as oportunidades disponíveis e a aproveitar o que o Portal de Vagas da Sólides tem a oferecer”, afirma Mônica Hauck, CEO e cofundadora da Sólides.

Sobre a Sólides

A Sólides é uma empresa de tecnologia, líder no Brasil na gestão de pessoas de pequenas e médias empresas. A companhia oferece soluções inovadoras e metodologias exclusivas que ajudam na atração, desenvolvimento e retenção de talentos, reduzindo a taxa de rotatividade e aumentando as vantagens competitivas dos negócios.

Em 2022, recebeu o maior aporte já feito em uma HR Tech na América Latina, R$ 530 milhões — liderado pelo fundo Warburg Pincus, e expandiu seu negócio com a compra do Tangerino, solução completa para automação de processos de Departamento Pessoal, no mesmo ano.

Em 2024, adquiriu a Folha de Pagamento Digital, se consolidando como a one stop shop das PMEs. Atualmente, contabiliza mais de 30 mil clientes, totalizando mais de oito milhões de vidas impactadas pela plataforma, despontando na liderança do grupo de empresas de alto crescimento no Brasil.

O post Empresas oferecem emprego em Manaus e cidades da região metropolitana apareceu primeiro em Portal Você Online.