No terceiro dia de competição, alunos atletas dos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs) disputaram as eliminatórias e as etapas finais nas modalidades Tênis de Mesa e Badminton, respectivamente. Dos 16 classificados nas categorias juvenil masculino e feminino de Badminton, 11 são alunos da rede estadual. As competições nas modalidades aconteceram durante toda a sexta-feira (19).

Para o vencedor do 1º lugar na categoria juvenil masculino de Badminton, Gustavo Cruz, de 15 anos, o bom desempenho na competição veio por meio dos treinos e da responsabilidade com o esporte. Aluno do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Sérgio Alfredo Pessoa, Gustavo é o atual campeão da categoria sub-15 nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs).

“Bastante treino durante um mês e meio, todos os dias, nos horários após a aula, às vezes aos sábados, com muito treino, dedicação e responsabilidade para chegar aqui e ter esse ótimo resultado”, declarou o atleta.

Vencedora do 2º lugar nos Jogos Pan-Americanos Júnior de 2023, a atleta Kamile Eduarda Cortez, 15, aluna da Escola Estadual (EE) Presidente Castelo Branco, levou medalha de bronze na categoria juvenil feminino. A jovem estava confiante nos jogos da fase de eliminatórias.

“Eu vim treinando, eu acho que vou conseguir jogar bem, fazer o que eu treinei, e acho que vou conseguir chegar nos jogos finais”, afirmou a competidora antes de entrar em quadra.

Ao todo, este ano, 108 atletas competiram no Badminton, maior número de estudantes inscritos em todas as edições do JEAs. Para o coordenador da modalidade, Waldir Soares dos Santos, o crescimento representa a ascensão do esporte no estado.

“É um esporte que vem crescendo e ganhando força. Esse ano nós tivemos esse recorde de inscrições. Esperamos que a gente possa levar o nome do Amazonas cada vez mais para o cenário nacional”, completou Waldir.

Medalhas

Com os resultados, foram medalhados, na categoria Juvenil Masculino, os alunos da rede estadual Gustavo Manoel Carvalho Cruz, Pedro Henrique Oliveira Palheta, do Ceti Sérgio Alfredo Pessoa; Madson Barbosa Andrade, da EE Cacilda Braule Pinto; e Vinicius Ferreira Fernandes, da EE Josué Cláudio de Souza.

Já na categoria Juvenil Feminino, foram medalhadas as alunas Emily Jheniffer Bezerra, da EE Josué Cláudio de Souza; Kamile Eduarda Cortez de Souza, da EE Castelo Branco; e Yandra Vitória de Souza Santos, da EE Alexandre Montoril.

Eliminatória Tênis de Mesa

Em todas as categorias, 287 atletas disputam na modalidade Tênis de Mesa nesta edição do JEAs. Na categoria Infantil Masculino 1 e 2, 76 competiram nesta sexta-feira (19/07) e 16 foram classificados. Na categoria 2, dois atletas da rede estadual receberam medalhas de bronze: Gabriel Pereira Pinto, da EE Waldoke Frieck de Lyra, e Vinícius dos Santos Oliveira, da EE Adelaide Tavares de Macedo.

Segundo o coordenador da modalidade, Mateus Nunes, a competição é de suma importância para os estudantes, pois a partir dos resultados, os alunos têm a oportunidade de participar de outros campeonatos, como o JEBs e os Jogos da Juventude.

“Lá eles vão poder disputar o campeonato nacional e, obtendo um resultado significativo, eles podem até participar de um campeonato mundial no ano de 2025”, finalizou o coordenador.

Classificados

Além dos atletas Gabriel e Vinícius, ainda na categoria 2, também foram classificados os alunos Murilo da Silva Almeida, do Ceti Pedro Falabella; Luiz Cezar Ferreira da Costa Filho e Randerson Samuel dos Santos, do Ceti Áurea Braga.

Na categoria 1 foram classificados os atletas Samuel Youtti Namura Abreu, da Eeti Djalma Batista; e Victor Hugo da Silva Auzier, do Ceti Elisa Bessa Freire.

