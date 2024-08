O candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Ramos (PT), participou, na manhã deste sábado (17/8), do lançamento da candidatura da líder e ativista indígena Vanda Witoto (Rede) à Câmara Municipal de Manaus. O ato aconteceu na Maloca dos Povos Indígenas, no Parque das Tribos, bairro Tarumã-Açu, Zona Oeste.

“A eleição da Vanda é tomar de volta o nosso lugar. É dar voz a quem não tem voz. É dar representatividade a quem não tem representatividade. A trajetória da Vanda fala por si só. Você é gigante, é grande, é poderosa. A cidade merece você como vereadora”, declarou o candidato a prefeito.

Marcelo afirmou que busca oferecer uma Manaus melhor e um futuro de esperança para a população.

“Podemos construir uma cidade próspera com uma educação mais justa que gera encantamento nas nossas crianças e com uma saúde que nos proteja e olhe com o recorte das minorias que precisam ser melhor cuidadas. Uma cidade que nos protege e oferece um futuro de sonhos e de esperança para nossa gente”, disse.

Vanda

A líder indígena pretende usar a sua voz para transformar Manaus, que é a cidade mais indígena do Brasil, mas que nunca teve um representante dos povos originários. “Quero abrir as portas da participação política para os nossos povos”, disse.

Vanda começou sua trajetória de luta há 10 anos, no Parque das Tribos, onde desenvolve projetos de educação, cultura, saúde, meio ambiente e empreendedorismo, que foram reconhecidos em prêmios nacionais e internacionais pelo seu impacto positivo na comunidade. “É preciso usar toda essa força e conhecimento para transformar a nossa cidade”, defende.

O lançamento da candidatura iniciou com a defumação feita pelo pajé Jaime Diakara e contou com a presença de apoiadores, aliados e representantes e lideranças indígenas.