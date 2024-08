Fluminense e Corinthians, dois times do coração de Silvio Santos, usaram as redes sociais para presta sua homenagem ao apresentador que morreu neste sábado (17). “Um dos maiores apresentadores da história do Brasil, Silvio Santos comandou os domingos do SBT por muitas décadas. Sempre irreverente, Silvio nunca escondeu sua paixão pelo Timão”, escreveu. No comunicado, o Corinthians também relembrou a marchinha que ficou muito conhecida entre os torcedores do Corinthians, de nome “Coração Corinthiano”. “Doutor, eu não me engano, meu coração é corinthiano”. Outra canção dele foi “Samba do Corinthians”. O Fluminense, time para qual o apresentador torcia – ele revelou em seu programa em 2019, quando o atacante Neymar participou do “Programa Silvio Santos”, também publicou uma nota de pesar. “Tricolor de coração, Silvio Santos era fã e exaltava a equipe multicampeã do Fluminense do fim dos anos 1930 ao início dos anos 1940. Tinha como ídolos de infância no futebol Tim, Hércules, Romeu, Russo, Rongo e outros, que formavam o seu time de botão”, escreveu. Outros times de futebol também se manifestaram.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por São Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vasco (@vascodagama)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cruzeiro (@cruzeiro)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clube Atlético Mineiro (@atletico)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF • Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grêmio FBPA (@gremio)