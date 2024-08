O Rio Negro desceu 1,90 metros em 16 dias Manaus. Os dados são do Porto da capital. Na sexta-feira (16), o nível do rio estava em 23,28 metros.

A previsão do governo do estado é de que, em 2024, o Amazonas tenha uma seca severa nos mesmos moldes ou até pior do que o estado viveu no ano passado. Durante a estiagem severa, o Rio Negro alcançou o nível mais baixo dos últimos 120 anos. O problema colocou Manaus em emergência, fechou escolas da zona rural e mudou a paisagem de importantes pontos turísticos da capital.

Neste ano, o governo do Amazonas decretou situação de emergência em 20 cidades por conta do problema. Em Envira, pessoas estão sendo impactadas pelo problema, que também tem causado desabastecimento na cidade e elevado o preço de alguns itens da cesta básica.

Na sexta-feira (16), o governo também voltou a divulgar o relatório da estiagem no estado, que já afeta 111 mil pessoas.

Em Manaus, a última vez que as águas desceram foi em novembro do ano passado. Desde então, o Rio Negro tinha mantido um ritmo lento de subida. No entanto, desde o dia 17 de junho, o rio parou de encher.

Já no dia 23 as águas começaram a descer. Desde então, foram mais de três metros de descida, segundo o porto da capital. Só em agosto o rio vazou uma média de 11,8 centímetros por dia.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 54% no nível de descida do rio.

A situação crítica também é sentida em Itacoatiara, Tabatinga e Coari. Na Velha Serpa, do dia 8 até este sábado (17), o Rio Amazonas desceu 1,02 metros. Em Tabatinga, o Rio Solimões está medindo 0,06 centímetros neste sábado. Em Coari, o mesmo rio também desceu dois metros no intervalo de oito dias.

