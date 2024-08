A rede social X, antigo Twitter, anunciou neste sábado (17) que vai “encerrar as operações no Brasil, com efeito imediato”. No entanto, o serviço da plataforma comandada pelo bilionário Elon Musk seguirá disponível no país.

Em publicação, a empresa afirma que a decisão ocorre para “proteger a segurança da equipe”. Segundo a companhia, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes teria ameaçado multar e prender o responsável pelo escritório no Brasil, Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição, por descumprimento de decisões judiciais.

A rede social critica Moraes, afirmando que “suas ações são incompatíveis com um governo democrático”. Acrescenta também que “o povo brasileiro tem uma escolha a fazer — democracia ou Alexandre de Moraes”.

No início de abril, Musk publicou no X uma série de mensagens direcionadas a Moraes, alegando censura. O bilionário ameaçou descumprir decisões do ministro e reativar contas que foram suspensas na rede social. O ministro determinou que a conduta do empresário fosse investigada em inquérito.

O Twitter possuía sede física no Brasil desde 2012 e chegou a ter mais de 100 trabalhadores até ser comprada por Elon Musk. A primeira demissão em massa aconteceu em novembro de 2022, quando várias equipes, como a de curadoria de notícias, foram desmontadas.

Diversas assessorias do X no Brasil foram desativadas quando Elon Musk assumiu a direção da empresa, incluindo a área responsável pela imprensa, que passou a responder demandas de jornalistas com emojis de cocô.

Rede social

A decisão do X não interfere no funcionamento da rede social, que continuará a operar normalmente em território nacional. A legislação brasileira obriga que empresas estrangeiras cumpram as leis locais. O encerramento das operações implica em fechamento de postos de trabalho que se dedicavam a políticas e estratégias comerciais específicas para o Brasil.

Os funcionários da empresa teriam sido informados sobre uma reunião de emergência neste sábado.