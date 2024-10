O Manchester City conquistou uma vitória emocionante sobre o Fulham, vencendo por 3 a 2 em uma virada no Campeonato Inglês. Com esse resultado, a equipe chegou a 17 pontos na tabela, permanecendo a apenas um ponto do líder Liverpool. O Fulham, por sua vez, acumula 11 pontos na competição. O jogo começou favorável ao City, que teve um bom desempenho inicial. No entanto, foi o Fulham que abriu o placar aos 25 minutos, com um gol de Andreas Pereira. O empate do City veio aos 32 minutos, quando Kovacic aproveitou uma cobrança de escanteio para marcar. No segundo tempo, Kovacic voltou a brilhar, anotando seu segundo gol logo no início da etapa. Doku ampliou a vantagem para 3 a 1, colocando o City em uma posição confortável. Apesar de Rodrigo Muniz ter reduzido a diferença para o Fulham aos 42 minutos, o time não conseguiu buscar o empate antes do apito final.

Na próxima rodada, o Manchester City enfrentará o Wolverhampton fora de casa no dia 20 de outubro. O Fulham, por sua vez, jogará em casa contra o Aston Villa no dia anterior, buscando se recuperar na tabela. Em outros jogos da rodada, o Arsenal também se destacou ao vencer o Southampton por 3 a 1, com Gabriel Martinelli marcando um dos gols. O West Ham teve uma grande atuação, goleando o Ipswich Town por 4 a 1, com Lucas Paquetá deixando sua marca. O Leicester garantiu uma vitória apertada de 1 a 0 sobre o Bournemouth, enquanto o Wolverhampton, que ocupa a última posição, sofreu uma derrota para o Brentford por 5 a 3.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA