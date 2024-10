A Polícia Federal deflagrou na manhã deste sábado (5/10), no município de Parintins/AM, a Operação Saque Espúrio, e cumpriu quatro mandados de busca e apreensão. O objetivo da operação é reprimir crimes e corrupção eleitoral, bem como possível caixa dois durante as eleições municipais no interior do Amazonas.

Na tarde da última sexta-feira (4/10), a Polícia Federal, durante ação em Parintins, abordou homem que sacava em um banco grande quantia de dinheiro em espécie. No momento da abordagem policial, o indivíduo estava com o valor de R$ 38.000, contendo notas de R$ 50 e R$ 100, que supostamente seria direcionado para a compra de votos eleitorais. Diante das suspeitas, os numerários e equipamento eletrônico foram apreendidos.

Durante as investigações, identificou-se outros indivíduos suspeitos, os quais fariam arrecadações de valores, juntamente com o investigado, para apoiar a campanha política em Parintins, bem como transferências entre contas particulares, que chegavam a R$ 100 mil.