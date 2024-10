O goleiro brasileiro Alisson se lesionou neste sábado (5) e está fora da lista de convocados da Seleção Brasileira. O jogador teve uma lesão no tendão da coxa. A lesão também ficará de fora da partida do Liverpool na Copa da Liga Inglesa. A expectativa é que ele retorne ao time inglês no próximo fim de semana, quando a equipe enfrentará o Wolverhampton. Para o seu lugar, Dorival Junior convocou Weverton, goleiro do Palmeiras, para compor o elenco nas próximas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil, que atualmente ocupa a quinta posição nas Eliminatórias Sul-Americanas, tem partidas marcadas contra o Chile no dia 10 de outubro e contra o Peru no dia 15 de outubro. Os jogadores convocados se apresentarão na próxima segunda-feira, dia 7 de outubro, em São Paulo. A expectativa é alta para os confrontos, que são cruciais na busca por uma vaga na Copa do Mundo. A comissão técnica está confiante de que a seleção conseguirá bons resultados com a nova formação.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além de Weverton, a lista de convocados inclui outros goleiros como Bento, do Al-Nassr, e Ederson, do Manchester City. A defesa conta com laterais como Danilo, da Juventus, e Alex Telles, do Botafogo, além de zagueiros renomados como Éder Militão, do Real Madrid, e Marquinhos, do Paris Saint-Germain. No meio-campo, a seleção terá a presença de jogadores como Bruno Guimarães, do Newcastle, e Lucas Paquetá, do West Ham. O ataque será reforçado por talentos como Vinicius Júnior, do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona. A diversidade de clubes representados na convocação demonstra a força e a qualidade do futebol brasileiro no cenário internacional.

Leia também

Red Bull Bragantino x Palmeiras: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo



Palmeiras tenta contratação de Gabriel Jesus para o Super Mundial, mas Arsenal descarta negociação



Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA