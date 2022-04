Avalie o post

Nesta semana, Manaus disponibiliza 51 pontos de vacinação contra a Covid-19. Os locais estão preparados para atender quem já está no prazo para receber a terceira dose, os já autorizados a receber a quarta dose e crianças, adolescentes e adultos que ainda não iniciaram ou não completaram o esquema vacinal.

Para o público acima de 12 anos, são 47 pontos de atendimento, abertos de 9h às 16h. São unidades de saúde distribuídas em todos os distritos de saúde da área urbana e dois locais estratégicos, o shopping Phelippe Daou, na zona Norte, e o Centro de Convenções de Manaus, na zona Oeste, que também atende o público infantil.

Já para as crianças de 5 a 11 anos, além do sambódromo, estão funcionando o Sesi-Clube do Trabalhador, na zona Leste, e o Studio 5 e o Parque Cidade da Criança, zona Sul, de 9h às 16h. O shopping Via Norte, na zona Norte, fica aberto de 10h às 16h.

Os menores de idade devem ir aos pontos de vacinação acompanhados de um dos pais ou de um responsável maior de 18 anos, levando a caderneta de vacinação, a certidão de nascimento ou um documento de identificação com foto, e o Cartão Nacional do SUS ou o CPF.

Os adultos também devem apresentar a carteira de vacinação, um documento de identidade original com foto e o CPF.

Aqueles que têm imunossupressão e vão receber a terceira dose (12 a 17 anos) ou a quarta dose (acima de 18 anos) precisam levar também laudo médico comprovando esta condição de saúde.

Os adultos vacinados contra influenza e sarampo durante a campanha nacional, aberta no último dia 4, não precisam esperar 14 dias para receber a vacina contra a Covid-19. Esse tempo de espera é obrigatório apenas para as crianças, que não podem receber qualquer outra vacina sem respeitar o intervalo de 14 dias antes ou depois de tomar a dose contra a Covid.

Na atual fase da vacinação contra a Covid-19, estão disponíveis as duas doses para o público de 5 a 11 anos de idade. A segunda dose deve ser tomada no prazo de 28 dias, se a primeira dose foi de CoronaVac, ou de dois meses, se a criança tiver sido vacinada com a Pfizer pediátrica.

Para o público de 12 a 17 anos estão disponíveis as duas primeiras doses, com intervalo de 21 dias. Se o adolescente tiver alto grau de imunossupressão também pode receber a terceira dose dois meses após ter completado o esquema inicial.

Para quem tem entre 18 e 59 anos, a terceira dose deve ser administrada após quatro meses da segunda. Para os idosos de 60 anos ou mais, três meses após a segunda. E para todos os imunossuprimidos a partir de 18 anos, no prazo de 28 dias após a segunda dose.

Além dessas, está disponível a quarta dose, que pode ser tomada por pessoas imunossuprimidas e por idosos de 70 anos ou mais, que tomaram a terceira dose há, pelo menos, quatro meses.

Fonte: Semsa

Fotos: Divulgação/Semsa

