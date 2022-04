Avalie o post

Manaus – Quem tiver pneus para destinar, pode fazer o descarte por meio do Ponto de Entrega Voluntária (PEV), no Reciclanip, situado na estrada de Puraquequara, s/nº, zona Leste de Manaus. As solicitações também podem ser feitas no “Disk limpeza”, pelos números (92) 98401-2542 e 98842-1276.

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), recolheu, nesta segunda-feira(11), mais uma carga de pneus usados. O lixo havia sido descartado, de forma inapropriada, em vários pontos de Manaus, como na Avenida Brasil, bairro Compensa, na rua 4, bairro Alvorada, e avenida Grande Circular, bairro São José. A Semulsp segue as normas de descarte correto para que este tipo de produto não chegue aos rios e igarapés da cidade.

Por mês, a Semulsp recolhe 18 mil pneus das ruas da cidade. Todo material coletado é direcionado para as recicladoras, atendendo as diretrizes da Lei da Logística Reversa, por meio do Programa de Reciclagem da Indústria Nacional de Pneus (Reciclanip), que faz a reciclagem e, em seguida, é devolvido para o mercado.

O coordenador de coleta seletiva da Semulsp, Luiz Paz, destacou que a ação é positiva para o fortalecimento da logística reversa em Manaus e segue as recomendações da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei 12.305. “Estamos em mais uma ação da Semulsp nas ruas da cidade e fazemos um apelo para que a população não coloque os pneus de forma inadequada, pois isso gera custos altíssimos. E, em breve, vamos fazer esse recolhimento em uma grande ação da secretaria”.

