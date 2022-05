5/5 - (1 vote)

“Quando chegamos à cota de 29 metros já podemos considerar uma cota de cheia severa e merece atenção. Com isso, precisamos de meios especiais para enfrentar essas circunstâncias, esses meios só virão com a decretação do estado de emergência, com o apoio de todas as secretarias”, destacou Fontes.

Participaram da reunião representantes da Defesa Civil e das secretarias municipais da Mulher, Assistência Social e Cidadania; de Infraestrutura; Limpeza Urbana; de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal; de Saúde; de Comunicação; do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e do Fundo Manaus Solidária.

Bairros atingidos

Conforme a Defesa Civil de Manaus, dos 19 bairros previstos para serem atingidos com a cheia de 2022, 11 já sofrem com a subida do nível do rio.

“Já é considerada uma cheia severa, por isso estamos tratando detalhes com a ação da operação ‘Cheia 2022’, para poder subsidiar o chefe do Executivo municipal com relação à decretação de emergência. Já temos computados danos e prejuízos em 11 bairros, onde a prefeitura já está trabalhando com construção de pontes e demais auxílios. Temos também grande preocupação com o Centro Histórico de Manaus, que sempre sofre com alagação, onde também já estamos atuando”, ressaltou o secretário-executivo de Defesa Civil de Manaus, Fernando Júnior.

Ainda segundo o secretário, pontes de madeiras estão sendo construídas na área central da cidade, para evitar que os comércios sejam fechados por conta da cheia.

