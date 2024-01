Manaus vai encerrar o período de inscrições para as vagas em creches, nesta quarta-feira (24). A inscrição acontece de forma on-line, segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

As inscrições devem ser feitas pelo endereço eletrônico inscricaocreche.semed.manaus.am.gov.br.

Em 2024, a secretaria vai disponibilizar 2.432 novas vagas. Entre elas:

636 são para o Maternal I – crianças de 1 ano de idade;

736 vagas para o Maternal II – crianças de 2 anos de idade;

1060 para o Maternal III – crianças de 3 anos de idade.

Inscrição

Para fazer a inscrição, o responsável pela criança deverá preencher um cadastro, com as informações solicitadas, que servirão como subsídio para seleção da vaga.

Fazer a inscrição apenas habilita a criança a participar do processo de seleção de caráter classificatório, considerando os critérios de prioridade de atendimento e regras estabelecidas no edital.

No site, deve ser preenchido corretamente todas as informações solicitadas no formulário de inscrição, sendo obrigatório:

Dados do responsável, como o nome completo, data de nascimento, CPF, endereço com CEP, e-mail e telefone;

Dados da criança, como nome completo, filiação, data de nascimento, código da Certidão de Nascimento, data da emissão da Certidão de Nascimento, CPF, endereço com CEP e telefone.

Critérios de ordem de prioridade para o atendimento

Inscrição no CADÚNICO;

Medida Protetiva (Criança em situação de vulnerabilidade social, acolhimento institucional ou familiar. – Mãe em situação de violência doméstica e familiar.)

Mãe Trabalhadora;

Mãe Adolescente;

Critérios de desempate

Já os critérios para ordem de desempate são:

Menor renda per capita familiar dentro da classificação do CADÚNICO;

Medida protetiva;

Proximidade do endereço informado à Creche desejada.

Persistindo ainda o empate, terá preferência a criança mais velha, considerando ano, mês, dia e hora, conforme registrado na certidão de nascimento.

A relação dos classificados dentro do número de vagas e do cadastro reserva será divulgada no dia 29 de janeiro, no Portal da Semed, site do cadastro e nos murais das creches municipais.

