Em mais uma ação de pronta-resposta, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realiza, nesta terça-feira, 23/1, uma intervenção emergencial na avenida Maceió, no cruzamento com a rua Salvador, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

A pressão das águas pluviais provocou um desanelamento dos tubos, ocasionando fuga da água e um vácuo na camada de solo abaixo do asfalto, que cedeu por conta dos veículos pesados que trafegam na área.

“A atuação imediata da prefeitura foi fundamental para não impactar o trânsito e solucionar o problema no início, conforme determina o prefeito David Almeida. Iniciamos as escavações e logo identificamos o ponto crítico que provocou a cratera. Estamos realinhando os tubos para solucionar o problema ainda hoje”, explica o secretário de Obras, Renato Junior.

Uma equipe, com 12 servidores da Seminf, atua no trecho, onde abriu a cratera de dois metros de comprimento com o auxílio de uma miniescavadeira. Na sequência, a via receberá o serviço de aterro, seguido da recuperação asfáltica, entre outros serviços básicos necessários para melhorar a infraestrutura da via na área atingida.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) sinalizou o trecho. O trânsito na avenida está fluindo em parte da pista, no sentido Centro–bairro. Os agentes fazem um alerta aos condutores, que devem ter atenção redobrada ao trafegar na avenida.